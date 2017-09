Volleyball, Championnat d’Afrique-2017 (dames) : La Tunisie se qualifie aux dépens de l'Algérie

L’équipe nationale de Tunisie s’est qualifiée à la phase finale de la coupe d’Afrique des nations de volley-ball, prévue en octobre prochain à Yaoundé après avoir disposé de l’Algérie, en match retour, disputé dimanche soir à Betania par trois 3 sets à 1 (25-19), (23-25), (25-27), (23-25). Les protégées de l’entraîneur, Foutrai Salem, ont ainsi réédité le coup de leur première manche avec les algériennes, remporté sur le même score, confirmant leur qualification, absolument méritée. Pourtant, cette deuxième manche, n’a pas été de tout repos et s’est révélée autrement plus ardue que la manche de la veille. Les coéquipières de Fatima Zahra Bengale ont en effet montré un visage plus séduisant, jouant crânement leur chance, trahies seulement par leur jeunesse et leur manque de maturité. Les écarts de sets concédés, seulement deux points à chaque fois, sont éloquents à cet égard.