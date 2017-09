Lutte, Stage des équipes nationales militaires et civiles : Au Sveltesse pour se requinquer

Les lutteurs algériens, aussi bien militaires que civiles, sont en stage au complexe Sveltesse de Chéraga en vue de préparer d’importantes échéances qui les attendent. En effet, il y aura la participation aux Championnats du monde, militaire et civil, qui sont prévus respectivement du 20 au 23 septembre courant en Estonie et du 21 au 26 novembre 2017 en Pologne. Les athlètes convoqués sont très motivés pour monter sur le podium ; ils se préparent avec acharnement. On peut citer entre autres en Gréco-romaine, Aouni Abdenour (59kg), Benaïssa Akram (71kg), Boudjemline Akram (75kg), Boudjemline Adem (85kg), Haloui Hamza 95kg), et en lutte libre, Kherbache Abdelhak (57kg), Mokhtar Brahim (65kg).

La FALA du président Rabah Chebah accorde une grande importance à ce stage pour que notre élite fasse la meilleure représentativité dans ces championnats du monde qui se profilent à l’horizon. À cet effet, Chebah dira : «On est très confiant de voir nos athlètes, aussi bien militaires que civiles, réussir de très bons résultats dans ces Championnats du monde de ce mois de septembre ainsi que ceux de Pologne au mois de novembre. Il faut dire qu’on n’a pas lésiné sur les moyens pour que nos athlètes se préparent dans de très bonnes conditions. On remercie pour cela le ministère de la Jeunesse et des Sports et la direction des Sports Militaires qui est en train de faire des efforts titanesques pour le développement du sport militaire à tous les niveaux. On souhaite à nos athlètes de monter sur le podium. On reste optimiste en leur potentiel qui est immense.»

H.G.