Handball, Championnat d'Afrique (U-20/filles) : second succès le 7 national

La sélection algérienne de hand-ball féminin (U20) a remporté sa seconde victoire au Championnat d'Afrique, en battant, in-extrémiste, la RD Congo 22-21 (mi-temps 8-10), dimanche à Abidjan, lors de la 6e journée et dernière journée du tournoi qui prend fin en soirée. Malgré ce succès, l'Algérie termine le tournoi en 5e position, avec 4 points (goal-avérage-20), ex-aequo, avec son adversaire du jour, la RD Congo (-12), la Côte d'Ivoire (-9), le Cap Vert (-25) et le Mali (-52), avec un goal-average (-20). Le tournoi qui regroupe l'Algérie, l'Angola, l'Egypte, la RD Congo, la Côte d'Ivoire, le Mali, et le Cap Vert, se joue en mini-championnat dont le premier au classement sera sacré champion.

Résultats de la 6è journée

(10 sept) :

Côte d'Ivoire-Mali (28-19) (15-11)

Algérie-RD Congo (22-21) (08-10)