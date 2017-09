Allemagne : Bibiana Steinhaus première arbitre femme

L'Allemande, Bibiana Steinhaus, est devenue la première femme à arbitrer une rencontre de première division d'un championnat professionnel européen, à l'occasion du coup d'envoi du match de Bundesliga qu'elle officie, dimanche à Berlin, entre le Hertha Berlin et le Werder Brême. Après avoir arbitré 10 ans en deuxième division, et dirigé les plus prestigieuses rencontres du football féminin, Steinhaus, une fonctionnaire de police de 38 ans, a été sélectionnée cette saison parmi les 24 arbitres du championnat d'Allemagne. De rares arbitres féminines ont officié en première division en France, en Italie ou en Angleterre, comme juges de touche. Mais Mme Steinhaus est la toute première à tenir le sifflet à ce niveau. «C'est un message fort pour le reste du monde», s'était félicité sur sa page Facebook la secrétaire générale de la Fifa Fatma Samoura, lors de la nomination de Mme Steinhaus en fin de saison dernière. «Je n'ai jamais fait cela dans un but d'émancipation. Je fais seulement ce que j'aime», a cependant précisé l'intéressée, dans une interview quelques jours avant sa grande première. «Mais si je suis un exemple pour beaucoup de jeunes filles, ou même une pionnière pour faire avancer l'égalité des droits, je m'en réjouis évidemment», dit-elle, bien consciente que ce match «normal» pour elle revêt aussi une dimension symbolique qui échappe à son contrôle.