Tizi Ouzou : Des pluies bienvenues

D’importantes précipitations de pluies se sont abattues hier sur l’ensemble des localités, au grand bonheur de la population en général et des agriculteurs en particulier.

Ces fortes pluies orageuses ont commencé à tomber très tôt la matinée pour se poursuivre avec intermittence et intensité durant toute la journée d’hier, obligeant ainsi les citoyens à sortir des placards leurs parapluies et autres tenues vestimentaires d’hiver rangés depuis le début de l’été.

Ces fortes averses, du reste très attendues par la population qui souffre de la pénurie d’eau potable, ont provoqué quelques désagréments à la circulation en certains endroits de la ville et sur certains axes routiers.

Hormis ces désagréments minimes, ces fortes averses, qui devaient se poursuivre jusqu’à 21 h n’ont causé, fort heureusement, aucun dégât, au grand soulagement de la population, des autorités locales et des différents services de sécurité et de secours qui, faut-il le signaler, étaient mobilisés pour faire face à toute éventualité.

Ces précipitations permettront aussi de relever le taux de remplissage du barrage Taksebt qui n’est actuellement que de l’ordre de 39%, soit près de la moitié du taux enregistré à la même période de l’année dernière.

Bel. Adrar