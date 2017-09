Tlemcen : La ville fait peau neuve

Une vaste opération de nettoiement des rues et principaux quartiers de la commune de Tlemcen a été lancée, samedi, avec la participation des secteurs des différentes directions et autres institutions, a-t-on constaté.

Le président de l’APC de Tlemcen, Abderafik Khouani, a indiqué à l’APS que cette opération cible, dans une première étape, les quartiers Boudghène, El Kerz, Rahina, Sidi Lahcène, Abou Tachfine et certaines cités environnantes, avant de toucher le reste des quartiers de la ville, programmés pour les semaines à venir. Près de 150 agents, relevant de plusieurs secteurs, prennent part à cette opération de toilettage, à l’instar des travaux publics, ceux de l’hydraulique, des services de nettoiement de la commune, de l’Algérienne Des Eaux et de l’antenne locale de l’Office national de l’assainissement (ONA). Tous les moyens matériels dont des camions, des rétro-chargeurs, des citernes d’eau et autres engins de nettoiement ont été mobilisés pour la réussite de cette opération. Le même élu a expliqué que cette campagne de volontariat a précédé celle ayant touché récemment les quartiers de la ville de Maghnia et ce, sur instruction du wali quant à l’organisation de campagnes similaires, chaque week-end, à travers l’ensemble des communes de la wilaya, pour créer un environnement propre. (APS)