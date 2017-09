Soudan du Sud : Les sanctions américaines nuisent aux efforts de paix

Le Soudan du Sud a déploré jeudi la décision des Etats-Unis d'adopter des sanctions contre trois hauts responsables du gouvernement sud-soudanais, estimant que ces sanctions arrivaient au mauvais moment et qu'elles pourraient nuire aux efforts de paix menés actuellement dans ce pays ravagé par le conflit. Le porte-parole du ministère sud-soudanais des Affaires étrangères, Mawien Makol, a déclaré à Xinhua que les sanctions du département du Trésor des Etats-Unis à l'encontre de deux responsables du gouvernement et d'un ex-officier haut gradé de l'armée, sous couvert de saper la sécurité et la paix dans le pays, nuiraient aux efforts de paix en cours. "Cela signifie que le gouvernement n'est pas reconnu par nos alliés (les Etats-Unis). Les Etats-Unis ont adopté des sanctions alors que nous faisons de notre mieux pour apporter la paix dans le pays", a affirmé M. Makol.