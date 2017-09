M. Bensalah reçoit l’ex-ambassadeur du Liban à Alger : Relations exceptionnelles et coopération fructueuse

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a reçu hier l'ambassadeur du Liban à Alger, Ghassan al-Moualim, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie, a indiqué un communiqué de l'institution parlementaire. Les deux parties ont passé en revue «les relations bilatérales exceptionnelles et la coopération fructueuse entre l'Algérie et le Liban dans tous les domaines», a précisé la même source. MM. Bensalah et al-Moualim ont également passé en revue certains aspects de la situation dans la région, insistant sur le nécessaire rétablissement de la stabilité. (APS)