Algérie-Venezuela : Le SG du MAE reçoit le vice-ministre chargé de l'Afrique

Préparation de la visite du Président Nicolas Madoro



Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Nourredine Ayadi, a reçu hier le vice-ministre chargé de l'Afrique auprès du ministère des Relations extérieures de la République bolivarienne du Venezuela, Reinaldo José Bolivar, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «Ce déplacement qui intervient à la veille de la visite du Président Nicolas Madoro en Algérie, constitue une opportunité pour consolider davantage le dialogue entre l'Algérie et le Venezuela qui entretiennent des relations empreintes d'amitié et de solidarité», précise la même source. Cette rencontre a permis de «passer en revue les différents volets de la coopération bilatérale et d'étudier ainsi les voies et moyens à même de la promouvoir». Elle a également constitué l'occasion pour les deux parties d' «échanger leurs points de vue sur les questions d'actualité régionale et internationale, notamment la crise que connaît le marché mondial de l'énergie», ajoute le communiqué.(APS)