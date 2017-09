A l'occasion de l'Aid El Adha : Don humanitaire aux populations de Gabagoura (Niger)

Un don humanitaire a été remis aux populations de la localité de Gabagoura (sud-ouest du Niger) par l'ambassade d'Algérie à Niamey (Niger), en signe de solidarité avec les victimes des inondations qui ont frappé cette région suite aux fortes précipitations, a rapporté le quotidien nigérien, le Sahel.

«A l'occasion de la fête de la tabaski (Aid Al Adha), une délégation de l'ambassade d'Algérie (...) , s'est rendue le samedi 2 septembre dernier dans le village de Gabagoura, victime des inondations provoquées par les fortes précipitations de la semaine dernière. Il s'agit pour l'ambassadeur, Baallal Azzouz, et sa délégation d'exprimer leur solidarité et leur amitié aux populations sinistrées», a écrit le Sahel.

L'action de solidarité avait pour objectif de «permettre aux sinistrés de fêter (l'Aid) dans de meilleures conditions», a ajouté le journal, précisant que le don était composé entre autres de «moutons de sacrifice, de vivres, du sucre, de l'huile alimentaire, du thé et même de la tomate en conserve etc.»

«Cette opération de bienfaisance hautement symbolique de la délégation de l'ambassade d'Algérie qui a été accueillie par le chef du village de Gabougoura, M. Adamou Saley, s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de Niamey, M. Seydou Ali Zataou, de la représentante du ministère des Affaires étrangères, Raynatou Garba, et de plusieurs invités», lit-on dans le même article. (APS)