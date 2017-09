agences commerciales de la SDA : Changement des horaires d’ouverture

La Société de distribution de l'électricité et du gaz d'Alger (SDA) va opérer un changement dans les horaires d'ouverture de ses agences commerciales et ce, à partir de demain, a indiqué hier, un communiqué de la société. Ainsi, la SDA a précisé que ses agences commerciales ouvriront du samedi au mercredi de 8h00 à 16h30. Pour ce qui est du jeudi (espaces Caisses, accueil et conseil) les horaires d'ouverture seront de 8h00 à 12h00, a ajouté la même source. A cet effet, la SDA a mis à disposition de sa clientèle le numéro de son centre d'appel, qui est le 3303, pour de plus amples informations. (APS)