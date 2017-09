Tizi-Ouzou : Assassinat d'un muezzin bénévole

La population de la paisible ville balnéaire de Tigzirt, une quarantaine de kilomètres au Nord du chef lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, a été secouée par la triste nouvelle de l’assassinat dont a été victime dans la matinée d’hier, le muezzin bénévole de leur mosquée, en l’occurrence le nommé Djamel Hamiche. La victime, âgée de la quarantaine, a été mortellement poignardée près de la dite mosquée peu après la prière d’El fedjr, selon nos sources. L’auteur présumé de ce meurtre crapuleux a été arrêté par les services de sécurité de la ville de Tigzirt quelques heures après cet acte abject qui a plongée l’ensemble de la population de cette ville dans l’émoi et la consternation. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les causes et circonstances exactes de ce crime innommable.

B. A.