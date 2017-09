CRA - Radio : nationale Union solidaire

l 10.000 élèves issus de familles nécessiteuses reçoivent des cartables accompagnés d’effets scolaires



La présidente du Croissant-rouge algérien (CRA), Saïda Benhabilès, a annoncé que plus de 8.000 familles démunies avaient reçu des aides financières et alimentaires en prévision de la rentrée sociale qui coïncide cette année avec l’Aïd al-Adha. «Dans le cadre des actions de solidarité menées par le Croissant-rouge algérien, 7.500 familles démunies ont reçu des colis alimentaires d’un montant de 7.700 DA chacun et 500 autres familles ont bénéficié d’une aide financière de 10.000 DA chacune», a précisé Mme Benhabilès. A l’occasion de la rentrée scolaire, 10.000 élèves issus de familles nécessiteuses ont reçu des cartables accompagnés d’effets scolaires dans la cadre d’une action de solidarité initiée par le CRA avec la participation de la Radio nationale, d’entreprises et de la société civile.

Le CRA vise, à travers ses actions de solidarité, à «répandre la culture de la solidarité» dans la société, a souligné sa présidente, ajoutant que, par souci de crédibilité, l’organisation «veille à acheminer ses aides en toute transparence en entrant en contact direct avec les autorités locales et les représentants de la société civile dans chaque région concernée». Mme Benhabilès a, par ailleurs, rappelé que le Croissant-rouge algérien avait mené cet été plusieurs actions de solidarité au profit des réfugiés de diverses nationalités présents à travers le territoire national, citant en particulier la caravane de solidarité organisée en juillet dernier au profit des réfugiés sahraouis qui comprenait 206 tonnes d’aides alimentaires. (APS)