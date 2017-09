M. Raouya reçoit l'ambassadeur de la Corée du Sud : coopération fructueuse

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu jeudi à Alger l'ambassadeur de la République de Corée du Sud, M. Park Sang-Jin, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les différentes actions de coopération, menées notamment dans le secteur des finances, à travers le programme coréen de «Partage de connaissances». Le ministre a tenu à saluer à cet égard les résultats positifs de cette coopération et il a souhaité l'engagement de davantage d'actions au profit des établissements et structures relevant du secteur des finances. Il a également indiqué que les deux parties doivent mettre à profit l'expérience déjà acquise dans le cadre des différentes actions menées, à l'effet de renforcer davantage la coopération économique bilatérale. Dans ce cadre, il a été convenu d'œuvrer de concert pour encourager les projets de partenariat et faciliter l'investissement et la présence des entreprises coréennes en Algérie. Pour sa part, l'ambassadeur coréen, M. Park Sang-Jin, a confirmé la «volonté» de son pays à multiplier ces actions d'appui et d'«assistance» afin de permettre à l’Algérie de bénéficier de l'expérience coréenne en matière de développement.