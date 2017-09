Batna : Réception prochaine de trois nouveaux hôtels

Trois nouveaux hôtels, actuellement en cours de construction dans la wilaya de Batna seront réceptionnés avant la fin de l’année, a indiqué le directeur du tourisme et de l’artisanat, Riad Dahmani.

Ces investissements de statut privé, implantés au chef-lieu de wilaya totalisent 308 lits dont un hôtel de 220 lits, a précisé le même responsable détaillant qu’actuellement douze infrastructures hôtelières sont en phase de réalisation et devant consolider les capacités d’accueil de la capitale des Aurès de 1.476 lits supplémentaires. La wilaya de Batna totalise onze structures hôtelières opérationnelles dont six au chef-lieu de wilaya proposant 798 lits, a-t-on noté, soulignant que l’entrée en exploitation des projets hôteliers en cours de réalisation palliera le déficit en matière de capacité d’accueil dans la capitale des Aurès.(APS)