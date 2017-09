MDN : 7 narcotrafiquants interceptés

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, le 1er septembre à Oran, Tlemcen (2e Région militaire) et Ouargla (4e Région militaire), sept narcotrafiquants et saisi 144 kilogrammes de kif traité, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a saisi, à In Guezzam (6e Région militaire) un véhicule tout-terrain et 3,265 tonnes de denrées alimentaires», précise la même source.

A Annaba (5e Région militaire), des éléments de Garde-côtes «ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 14 personnes à bord d’une embarcation de construction artisanale».

Par ailleurs, des Gardes-frontières «ont mis en échec à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf (5e Région militaire), des tentatives de contrebande d'une quantité de carburant s'élevant à 17.676 litres, tandis que 31 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Béchar, Adrar et Naâma», ajoute le communiqué.(APS)