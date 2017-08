aide humanitaire de l'AlgÃ©rie au Niger : 32 tonnes de denrÃ©es alimentaires et de kits scolaires

L’aide humanitaire fournie par l'Algérie au Niger est arrivée hier matin à Agadez à bord d’aéronefs de l’Armée nationale populaire (ANP), indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette aide de 32 tonnes est constituée essentiellement de denrées alimentaires et de kits scolaires pour les écoliers et lycéens. "La réception du don s’est faite à l’aéroport d’Agadez (950 km de la capitale Niamey), en présence de l’ambassadeur d’Algérie au Niger, du gouverneur de la région, des autorités locales civiles et militaires, de députés originaires du Nord et de notables dont le sultan de l’AIR qui est la plus haute autorité morale du Niger", note la même source, ajoutant qu'une "troupe folklorique de Touaregs a marqué la réception du don sur le tarmac de l’aéroport avec des animations artistiques". Le gouverneur a fait une déclaration dans laquelle il a remercié, au nom du gouvernement nigérien, l’Algérie pour ce geste de solidarité, précisant que cette aide est "la bienvenue" et qu'elle est arrivée à "point nommé", parce qu’elle accompagne les rapatriements de ressortissants nigériens, qui se sont passés dans de "bonnes conditions", souligne-t-on de même source. (APS)