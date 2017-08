DÃ©couverte de caches d'armes et de munitions : Lâ€™ANP porte des coups Ã  BÃ©jaia et Adrar

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 29 août, cinq casemates et trois bombes de confection artisanale à Bejaïa / 5e RM", note la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP "ont intercepté, à Tamanrasset et In Guezzam / 6e RM, douze contrebandiers et saisi trois véhicules tout-terrain, 2,83 tonnes de denrées alimentaires et divers outils d’orpaillage". D’autre part, des éléments de la gendarmerie nationale "ont arrêté, à Oran / 2e RM, un contrebandier à bord d’un camion chargé de 13.983 unités de différentes boissons, tandis qu’un détachement de l’ANP a également saisi, à Biskra / 4e RM, 3.804 unités de différentes boissons". A Tlemcen, Mascara et Naâma / 2e RM, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-frontières "ont arrêté 40 immigrants clandestins de différentes nationalités", ajoute le communiqué

Par ailleurs, "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et lors d’une patrouille de reconnaissance menée près des frontières au niveau du secteur opérationnel d’Adrar (3e Région militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le matin du 30 août, une cache d’armes et de munitions contenant une mitrailleuse 14,5 mm avec base, un lance-roquettes de type RPG-7, trois pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov, quatre roquettes A/C, ainsi qu’une énorme quantité de munitions de différents calibres (66.573 balles)", précise la même source. "Cette opération de qualité confirme de nouveau la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l’ANP mobilisées le long des frontières, à contrecarrer toute tentative d’intrusion, d’introduction d’armes ou d’atteinte à la sécurité, la stabilité et l’unité du pays", ajoute la même source. (APS)