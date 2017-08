M. Zaalane recoit plusieurs ambassadeurs : Impulser le partenariat

Le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelghani Zaalane, a reçu hier au siège de son département ministériel, les ambassadeurs du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de la Belgique, du Bénin et de la Turquie à Alger, avec lesquels il a abordé les moyens de renforcer et de développer la coopération et le partenariat entre l’Algérie et leur pays dans ce secteur.

Le ministre a évoqué avec l’ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Andrew Nobel, l’importance d’échanger les expériences en matière de transport et de travaux publics. Les deux parties ont souligné la nécessité de consolider et de promouvoir le partenariat et la coopération bilatérale. M. Andrew Nobel s’est félicité des relations étroites qui lient les deux pays. Les entretiens avec l’ambassadeur du Royaume de Belgique, Pierre Gillon, ont porté sur les principaux axes de coopération bilatérale. Les deux parties ont passé en revue de nombreuses questions d’intérêt commun. A ce titre, M. Zaalane a souligné la nécessité de promouvoir le partenariat existant entre les deux pays et d’œuvrer à sa consolidation.

De son côté, M. Gillon s’est dit satisfait des relations étroites unissant les deux pays, précise le communiqué. Les deux parties se sont par ailleurs félicitées de la qualité des relations de coopération bilatérale dans le domaine des transports et des travaux publics.

Les entretiens entre le ministre et l’ambassadeur du Bénin à Alger, Orou Sego Orou Gabe — reçu dans le cadre d’une visite de courtoisie — ont porté sur le développement de la coopération bilatérale et la poursuite des efforts pour la réalisation des aspirations des deux pays.

Le ministre et l’ambassadeur de la République de Turquie à Alger, M. Mehmet Poroy, ont évoqué la nécessité de promouvoir la coopération dans le secteur du transport aérien et maritime, et des travaux publics, saluant la qualité des relations bilatérales dans ce domaine. (APS)