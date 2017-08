M. Raouya s'entretient avec les ambassadeurs d'AzerbaÃ¯djan et de Pologne

Renforcement de la coopération financière

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, s'est entretenu hier au siège de son département ministériel avec l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Algérie, M. Maher Aliyev, et l'ambassadeur de Pologne en Algérie, M. Witold Spirydowicz, sur les moyens de renforcer la coopération économique et financières entre l'Algérie et ces pays. Lors des entrevues, il a été procédé à un "large examen de l'état de la coopération et des relations économiques et financières avec ces deux pays", indique un communiqué du ministère. Les initiatives à entreprendre en vue du renforcement et la consolidation de ces relations ont été particulièrement évoquées, ajoute le communiqué. M. Raouya a réaffirmé la disponibilité de l'Algérie à élargir et à diversifier la coopération avec ses partenaires à travers notamment une intensification des rencontres et l'encouragement des échanges entre les opérateurs économiques. Il a été convenu d'accompagner ces initiatives sur le plan institutionnel par des actions destinées notamment à conforter les cadres juridiques et les dispositifs conventionnels bilatéraux.