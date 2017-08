Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam : Deux contrebandiers arrÃªtÃ©s

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam / 6e RM, deux contrebandiers et saisi deux camions, 19.200 litres de carburant et divers outils d’orpaillage, tandis qu’un autre détachement a saisi, à Tindouf / 3e RM, deux véhicules tout-terrain et 2.800 litres de carburant» précise le communiqué. A El Oued, Ghardaïa, Biskra / 4e RM et Oran / 2e RM, des détachements de l’ANP et des éléments de la gendarmerie nationale «ont intercepté trois contrebandiers, deux camions, deux véhicules, 8.649 unités de différentes boissons et 320 kilogrammes de tabac».

D’autre part, des éléments de garde-côtes «ont déjoué, à Annaba / 5e RM, une tentative d’émigration clandestine de 12 personnes à bord d’une embarcation de construction artisanale, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale et des Gardes-frontières ont intercepté 37 immigrants clandestins de différentes nationalités à Béchar, Adrar et Tlemcen», ajoute le communiqué. (APS)