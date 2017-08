ElectricitÃ© et Gaz : ContinuitÃ© du service

Les équipes d'astreinte de la Société Algérienne de Distribution de l'Electricité et du Gaz (SDC) seront mobilisées 24h/24h durant la fête de l’Aïd El Adha, afin d'assurer la continuité du service, répondre aux attentes de la clientèle et prendre en charge ses doléances, indique la société dans un communiqué. La société invite ainsi ses clients, en cas de perturbation dans l'alimentation en électricité et/ou en gaz à contacter ses services sur les numéros affichés sur le fil d'information de son site Web (www.sdc.dz) pour toute demande d'information. Par ailleurs, la SDC, soucieuse de se rapprocher davantage de sa clientèle, a procédé au changement des horaires de travail et d'ouverture de ses 354 agences commerciales réparties sur le territoire national, informe le communiqué. A partir du dimanche 3 septembre prochain, ces agences seront ouvertes du samedi au mercredi (inclus) de 8h à 12h et de 13h à 16h30 avec ouverture de la caisse et de l'accueil le jeudi de 8h à 12h. Les clients pourront ainsi se présenter au niveau des agences de la SDC durant toute la journée du samedi pour demander n'importe qu'elle prestation commerciale telle que les demandes de raccordement en énergie et le dépannage et procéder également au paiement de leurs redevances. Des «bureaux conseil» ont été, d'autre part, mis en place au niveau des agences commerciales. (APS)