ComitÃ© rÃ©gional de l'OMS pour l'Afrique : M. Hasbellaoui au Zimbabwe

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaloui, préside la délégation algérienne participant aux travaux de la 67e session des ministres de la Santé du comité régional de l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), du 28 août au 1er septembre à Victoria Falls (Zimbabwe), indique un communiqué du ministère. Plusieurs thèmes sont inscrits à l'ordre du jour de cette session, notamment les points intéressant "le fonctionnement de l'institution, l'évaluation des programmes en cours ainsi que les stratégies à mettre en œuvre pour améliorer l'accès aux soins et lutter contre les maladies transmissibles et non transmissibles", précise la même source. Les participants à ces travaux débattront également de "la stratégie régionale d'intégration des services essentiels de lutte contre les maladies non transmissibles dans les soins de santé primaires, la mise en œuvre du plan stratégique régional pour la vaccination".

Le programme relatif à l'adaptation de la santé aux changements climatiques ainsi que les rapports de situation sur l'élimination de la rougeole et de la poliomyélite dans la région africaine, figurent aussi parmi les points qui seront abordés lors de de cette session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, selon le communiqué.(APS)