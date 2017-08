AlgÃ©rie - Royaume-Uni : ConcrÃ©tisation des projets de partenariat

Le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, a reçu, hier à Alger, l'ambassadeur du Royaume-Uni, M. Andrew Noble, avec qui il a évoqué essentiellement le renforcement de la coopération dans les domaines industriels et miniers entre les deux pays, a indiqué le ministère dans un communiqué. Selon la même source, "l'ambassadeur britannique a fait part de sa satisfaction quant aux progrès réalisés ces dernières années dans les différents domaines de la coopération bilatérale, et a sollicité l'appui pour la concrétisation de certains projets de partenariats en cours de discussion notamment les domaines de la pharmacie, de l'énergie et des télécommunications". De son côté, M. Yousfi "a rassuré son interlocuteur de la disponibilité des services du ministère de l'Industrie et des Mines pour accompagner les entreprises britanniques qui souhaiteraient investir en Algérie", a indiqué la même source. Le ministre a également fait part de son souhait de voir d'autres entreprises anglaises saisir les opportunités qu'offre le marché algérien, notamment dans le domaine des mines. (APS)