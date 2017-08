FrappÃ© par une crise alimentaire : Aide humanitaire de lâ€™AlgÃ©rie au Niger

L'Algérie a décidé d'octroyer une aide humanitaire au profit du Niger, frappé par un déficit alimentaire causé par une crise pastorale aiguë, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"Le gouvernement algérien a décidé de l'octroi d'une aide humanitaire au profit du Niger pour contribuer à combler le déficit alimentaire, causé par une crise pastorale aiguë, et répondre ainsi à l'appel à l'aide internationale lancé par le gouvernement nigérien", précise le communiqué.

Cette aide humanitaire, "qui intervient en cette veille de célébration de l'Aïd El Adha, s'ajoute aux multiples actions de solidarité que l'Algérie a manifestées à l'égard de ce pays frère et voisin, y compris pour le soutenir dans la gestion des flux humains sur son sol, induits par la lutte contre les groupes terroristes et suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans la région du Sahel", souligne la même source. Cette aide "qui sera cheminée dans les prochains jours, constitue également une mesure immédiate d'accompagnement des opérations de rapatriement de ressortissants nigériens en situation irrégulière", ajoute le communiqué. (APS)