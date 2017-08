BATNA : SolidaritÃ© avec les victimes de la silicose

Des journées de solidarité avec les victimes de la maladie de la silicose ont été lancées vendredi soir au théâtre régional de la ville de Batna, sous le slogan «sauver la vie de nos enfants contre la silicose est une action humanitaire», a-t-on constaté. Initiée par l’association des Aurès de la culture et des sciences humaines, le coup d’envoi de cette manifestation qui se poursuivra jusqu’au 27 du mois en cours, a été lancé en présence de veuves et des enfants des victimes de cette pathologie, originaires pour la majorité de la commune de T’kout, en plus de médecins spécialistes et des représentants de certaines associations à caractère social et caritatif. La présidente de l’association «Henfa», Mme Mehdouda El Hechimi, veuve et mère de 3 orphelins, et dont le défunt mari était un tailleur de pierre a appelé à la nécessité «d’une prise en charge sérieuse de cette frange de la société, qui souffre en silence».

Elle a affirmé que la silicose a ravi la vie à 123 personnes de la région de T’kout et 70 autres sont atteints de cette pathologie dont certains sont dans un état jugé grave, ajoutant que cette situation a engendré 69 veuves et 150 orphelins. Rappelant que la silicose est une maladie pulmonaire provoquée par l’inhalation de particules de poussières de silice engendrant une fibrose pulmonaire, puis des difficultés respiratoires qui conduisent à une respiration artificielle et prédisposent à des complications notamment tuberculeuses.