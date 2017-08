AlgÃ©rie - Qatar : Partenariat dans les travaux publics

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a reçu jeudi dernier, l’ambassadeur de l’Etat du Qatar à Alger, Ibrahim Ben Abdelaziz Assahlaoui, a indiqué un communiqué du ministère. Les éléments de coopération et de partenariat entre l’Algérie et le Qatar étaient au centre des discussions, notamment dans le domaine des travaux publics et des transports ainsi que les moyens à même de les développer. Les deux parties ont évoqué les relations de coopération bilatérales, ainsi que plusieurs questions d’intérêt commun dans différents domaines, précise le communiqué. M. Zaalane et l’ambassadeur du Qatar se sont félicités du niveau des relations de coopération qui lient les deux pays dans le domaine des travaux publics et des transports. (APS)