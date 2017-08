CoopÃ©ration Ã©nergÃ©tique avec lâ€™AlgÃ©rie : M. Guitouni invite le Canada et la CorÃ©e du sud

Le ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, a invité le Canada et la Corée du Sud à renforcer la coopération énergétique avec l’Algérie, à l’occasion des visites des ambassadeurs du Canada et de la Corée du Sud, respectivement, Mme Isabelle Roy et M. Park Sang-Jin, jeudi dernier dans son département ministériel, a indiqué un communiqué du ministère. Le ministre et l’ambassadrice du Canada ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine énergétique, qualifiées d’«anciennes et excellentes», et abordé les perspectives de leur renforcement. M. Guitouni a souhaité le développement et le renforcement de la coopération entre les deux pays notamment dans les domaines des hydrocarbures, de l’énergie, des énergies renouvelables ainsi que la formation. D’ailleurs, Mme Roy, qui rend une visite d’adieu, a fait part de l’intérêt des entreprises canadiennes à travailler et investir en Algérie, notamment dans les énergies renouvelables. Elle a aussi évoqué la possibilité de faire bénéficier l’Algérie du savoir-faire et de l’expertise canadiens dans les domaines des hydrocarbures et de l’énergie. D’autre part, les entretiens avec l’ambassadeur sud-coréen ont, quant à eux, porté sur le développement et le renforcement des relations de coopération entre les deux pays, qualifiées également d’«excellentes».

A cette occasion, le ministre a invité les sociétés sud-coréennes à investir davantage en Algérie et à participer aux appels d’offres du secteur. Pour sa part, l’ambassadeur a exprimé l’intérêt des entreprises sud-coréennes à activer en Algérie et explorer de nouvelles opportunités de coopération et d’investissement dans les domaines de l’énergie et des hydrocarbures. (APS)