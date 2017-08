Direction des ressources en eau dâ€™Alger : mobilisation de 48 Ã©quipes de permanence et dâ€™intervention

Quarante-huit équipes de permanence et d’intervention ont été mobilisées à travers les 24 unités de distribution d’eau d’Alger, ainsi que plus de 30 camions-citernes d’une capacité de 12 m3 chacun en vue d’éviter les coupures et perturbations en eau potable et de contrôler les réseaux d’assainissement durant les deux jours de l’Aid El Adha, a indiqué le directeur des ressources en eau de la wilaya d’Alger. Toutes les mesures nécessaires ont été prises afin d’éviter les coupures et perturbations d’alimentation en eau potable durant les deux jours de Aid El Adha, a assuré M. Kamel Boukercha dans une déclaration à l’APS, et ce à travers la mobilisation d’équipes de permanence (au nombre de 48) dans toutes les communes de la capitale en vue d’assurer l’alimentation, affirmant que la direction s’engage à garantir la qualité du service public avec tous les moyens dont elle dispose.

Plus de 30 camions-citernes d’une capacité de 12 mètres cubes chacun ont été également renforcés et vont parcourir tous les quartiers de la capitale pour assurer l’alimentation en eau et en prévision de tout incident qui peut survenir, a-t-il ajouté, tout en rappelant que les équipes mobilisées durant les deux jours de l’Aid ne ménageront aucun effort pour régler la situation lors de leur travaux de réparation et d’éviter les coupures. (APS)