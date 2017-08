FÃªte de AÃ¯d El Adha : Les journÃ©es des 1er et 2 septembre chÃ´mÃ©es et payÃ©es

Les journées des vendredi 10 et samedi 11 Dhou El Hidja 1438, correspondants aux 1er et 2 septembre seront chômées et payées, à l’occasion de l’Aïd El Adha, a annoncé jeudi dernier un communiqué de la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Ces deux journées seront, en effet, chômées et payées pour l’ensemble des institutions et administrations publiques y compris les personnels payées à l’heure ou à la journée, précise le communiqué. Toutefois, les personnels exerçant en travail posté, sont tenus d’assurer la continuité du service, ajoute la même source. Cette mesure intervient conformément à la loi du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste des fêtes légales.