TLEMCEN : Saisie de 66 kg de kif traitÃ©

Une quantité de 66 kilogrammes de kif traité à été saisie, mercredi dernier à Tlemcen, par un détachement de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale en coordination avec les services de Douanes, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale en coordination avec les services de Douanes ont saisi, le 23 août à Tlemcen (2e Région militaire), une quantité de 66 kg de kif traité», note la même source.

A In Guezzam (6e Région militaire), des détachements de l’ANP «ont intercepté six contrebandiers et saisi deux véhicules tout-terrain, deux camions, 3,3 tonnes de denrées alimentaires et 345 moutons destinés à la contrebande, tandis que 1.100 litres de carburant ont été saisies à Tindouf (3e Région militaire)». D’autre part, des éléments de Garde-côtes «ont mis en échec une tentative d’émigration clandestine de 13 personnes à bord d’une embarcation de construction artisanale à Annaba (5e Région militaire), tandis que 98 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Oran, Tindouf, Ouargla et Tamanrasset», conclut le communiqué. (APS)