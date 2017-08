Tizi-Ouzou Lâ€™ADE rassure sur la bonne qualitÃ© de lâ€™eau

Le directeur de l’unité de l’Algérienne des eaux (ADE) à Tizi-Ouzou a rassuré les clients de l’entreprise sur la bonne qualité de l’eau distribuée à travers «toute la wilaya». Amar Berzouk a précisé que les laboratoires de l’ADE effectuent un contrôle permanent de la qualité des eaux pompées à partir du barrage de Taksebt ou à partir des forages, soulignant que «tous les examens biochimiques confirment que l’eau est bonne à la consommation». Concernant l’odorat et l’arrière-goût qui se dégageraient de ces eaux, le même responsable a rassuré que ceux-ci seraient dus à la baisse du niveau du barrage et à l’augmentation de la quantité des boues qui remontent dans les eaux pendant le refoulement. Après son traitement et l’extraction de tous les résidus, l’eau garde l’odeur des boues qui «ne représente aucun danger sur la santé humaine», a-t-il assuré. Pour s’en débarrasser, les citoyens sont invités à mettre l’eau dans des bouteilles en verre et à les placer dans le réfrigérateur, suite à quoi l’odeur disparaîtra, a-t-on recommandé au service prévention de la direction de la santé et de la population qui a confirmé «la bonne qualité des eaux destinées à la consommation» et nié «l’existence d’une maladie liée à la qualité du liquide précieux au niveau de la wilaya». Rassurant lui aussi, le directeur général du CHU Nedir Mohammed de Tizi-Ouzou a affirmé que ses services «n’ont reçu aucun cas de typhoïde ou autre contamination due à la qualité des eaux». (APS)