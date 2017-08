El Bayadh : Deux voleurs de cheptel arrÃªtÃ©s et 15 tÃªtes d'ovins rÃ©cupÃ©rÃ©s

Les éléments de Sûreté d'El Bayadh ont arrêté deux individus pour vol de bétail et récupéré 15 têtes d'ovins, a indiqué lundi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Les services de Sûreté de la daïra de Chellala ont pu arrêter deux suspects (25 et 47 ans) et récupérer 15 têtes d'ovin, précise le communiqué. «Un appel au numéro vert 1548, selon lequel un éleveur a été victime d'un acte de vol, suite à quoi les forces de police ont intensifié leurs recherches et patrouilles qui se sont soldées par l'arrestation des auteurs en flagrant délit de vol», ajoute le communiqué. (APS)