Destruction de deux casemates Ã  Batna

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-côtes «ont arrêté, lors d’opérations distinctes menées à Tlemcen/2e RM et Batna/5e RM, cinq narcotrafiquants et saisi 65 kilogrammes de kif traité, tandis que 32.400 paquets de tabac et 11.040 unités de différentes boissons ont été saisis à Biskra/4e RM». A Djanet/4e RM, Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6e RM, des détachements de l’ANP «ont arrêté 20 contrebandiers et saisi 2,25 tonnes de denrées alimentaires, 3.090 litres de carburant et divers outils d’orpaillage». D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé 80 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Rélizane, Naâma, Tindouf, Adrar et Ouargla».(APS)