M. Necib reÃ§oit lâ€™ambassadeur des Pays-Bas : Ã©changes sur la CoopÃ©ration

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a reçu hier, l’ambassadeur du royaume des Pays-Bas à Alger, Robert Van Embden, a indiqué un communiqué du ministère. La rencontre a été l’occasion pour les deux parties d’échanger sur l’état de la coopération bilatérale dans le domaine des ressources en eau et des perspectives de son développement. M. Necib et l’ambassadeur des Pays-Bas ont qualifié les relations entre l’Algérie et les Pays-Bas d’«excellentes», et ont affiché leur volonté de les renforcer davantage à travers le partage d’expérience et le transfert de savoir-faire. (APS)