RÃ©union ministÃ©rielle de suivi et dâ€™Ã©valuation de la TICAD : Le SG du MAE Ã  Maputo

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Noureddine Ayadi, conduira la délégation algérienne devant prendre part à la réunion ministérielle de suivi et d’évaluation de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD-VI), prévue les 24 et 25 août à Maputo (Mozambique), indique lundi le ministère dans un communiqué.

Cette réunion qui se tient une année après le Sommet de Naïrobi (août 2016) «devrait examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d’action de la TICAD V, adopté à Yokohama en 2013, et du plan de mise en œuvre de la TICAD VI, adopté à Naïrobi en 2016», précise la même source. Cette réunion ministérielle «tentera, également, d’identifier les actions de nature à faciliter la réalisation des engagements pris dans le cadre du processus de la TICAD», ajoute le MAE, soulignant que les «discussions porteront, enfin, sur les préparatifs de la 7e édition de la TICAD prévue au Japon en 2019». (APS)