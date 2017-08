Ã‰liminÃ© samedi Ã  Lakhdaria : Identification du deuxiÃ¨me terroriste

Le deuxième terroriste éliminé samedi dernier lors de l’opération menée par l’Armée nationale populaire (ANP) à Lakhdaria (wilaya de Bouira), a été identifié, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l’opération menée près du Douar Si El-Mahdi à Lakhdaria, wilaya de Bouira (1re Région militaire), par des détachements de l’Armée nationale populaire, ayant permis d’éliminer deux (2) dangereux terroristes et de récupérer deux (2) armes à feu.

Il a été procédé à l’identification du deuxième terroriste. Il s’agit de T. Farid, alias Abou Obaida, qui avait rallié les groupes terroristes en 2004», précise le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, et «lors de deux opérations de recherche menées près des frontières, des unités de Gardes-frontières ont saisi à Tlemcen (2e Région militaire), une grande quantité de kif traité s’élevant à 556 kilogrammes», ajoute la même source. D’autre part, des détachements de l’ANP «ont arrêté à Tamanrasset (6e Région militaire), quatre (4) contrebandiers et ont saisi un (1) véhicule tout-terrain, un camion chargé de 3.800 litres de carburant, divers outils d’orpaillage et un téléphone satellitaire, tandis que quinze (15) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Bechar et Adrar», note le communiqué. (APS)