UE - Sahara occidental : une solution conforme aux orientations du Conseil de sÃ©curitÃ©

«Nous nous félicitons de la nomination de l'ancien président Horst Kohler comme envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental et l'UE attend avec impatience de travailler avec lui. Nous continuons à encourager toutes les parties à s'engager dans une recherche coopérative d'une solution conformément aux orientations du Conseil de sécurité et les principes et objectifs de la Charte des Nations unies», a indiqué le porte-parole de l'UE dans un communiqué. «Nous saisissons cette occasion pour rendre hommage à son prédécesseur, Christopher Ross, pour son engagement constant», a-t-il ajouté. Pour rappel, le Front Polisario avait exprimé jeudi dernier sa satisfaction suite à la nomination mercredi par le Secrétaire général des Nations unies de l'ancien président allemand Horst Kohler comme son envoyé personnel pour le Sahara occidental, tout en appelant le Conseil de sécurité et le secrétaire général des Nations unies à «faciliter la mission de M. Kohler et mettre fin à la paralysie et les souffrances qui perdurent depuis de nombreuses années». M. Kohler remplace à ce poste l'Américain Christopher Ross, qui avait démissionné en avril après des années de tensions entre l'ONU et le Maroc à propos du territoire occupé du Sahara occidental depuis plus de 40 ans par le Maroc. (APS)