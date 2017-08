En prÃ©vision de lâ€™Aid El Adha : Renforcement du dispositif sÃ©curitaire

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a mis en place, en prévision de la célébration de l’Aid El Adha, «une série de mesures sécuritaires en vue d’assurer le bon déroulement de cette fête religieuse, a indiqué un communiqué du ministère. «En prévision de la célébration de l’Aid El Adha, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a adopté une série de mesures pour assurer le bon déroulement de cette fête religieuse en mobilisant tous les moyens humains et matériels nécessaires et en renforçant le dispositif de sécurité, précise la même source.

A cet effet, les walis et walis délégués «ont pris toutes les dispositions nécessaires à la prise en charge de tous les aspects liés à cette fête religieuse», et ce en coordination avec tous les secteurs concernés. (APS)