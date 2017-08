Lakhdaria : Un deuxiÃ¨me terroriste abattu

En continuité de l’opération ayant permis d’éliminer un dangereux terroriste près du Douar Si El-Mahdi à Lakhdaria, wilaya de Bouira, un deuxième terroriste a été abattu samedi matin dans la même zone par un détachement de l’Armée nationale populaire qui a récupéré un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov, une grenade, quatre chargeurs et des téléphones portables, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le bilan de cette opération, qui est toujours en cours, s’élève à l’élimination de deux criminels et la récupération de deux pistolets-mitrailleur de type kalachnikov, une grenade et six chargeurs», précise le communiqué. (APS)