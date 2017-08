Tindouf et Mascara : Plus de 250 kg de kif traitÃ© saisis

«Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, et lors d’une patrouille de reconnaissance et de recherche menée près des frontières, une unité de Gardes-frontières relevant du Secteur opérationnel sud de Tindouf (3e Région militaire) a saisi, le 18 août, 240 kg de kif traité chargés à dos de deux dromadaires, tandis qu’un détachement de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé deux narcotrafiquants en possession de plus de dix kilogrammes de kif traité à Mascara (2e Région militaire)», précise le communiqué. Par ailleurs, à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), un détachement de l’ANP «a saisi deux camions chargés de 16,3 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis que des unités de Gardes-frontières ont déjoué à Souk Ahras, Tébessa et El-Tarf (5e Région militaire), des tentatives de contrebande de 10.926 litres de carburant», ajoute la même source.

D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-côtes «ont déjoué à Tlemcen et Oran (2e Région militaire), des tentatives d’émigration clandestine de 66 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale, tandis que 64 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Bechar et Adrar». (APS)