ConfÃ©rence mondiale sur les tÃ©lÃ©communications : Un espace de concertation

Réunion demain à Alger du Groupe arabe



La 4e réunion du Groupe arabe chargé de la préparation de la Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT-17) se tiendra du 20 au 23 août à Alger, indique un communiqué du ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique. Cette réunion, organisée par le ministère, en collaboration avec la Ligue des Etats arabes, est préparatoire à la Conférence mondiale de développement des télécommunications, devant se tenir sous l’égide de l’Union internationale des télécommunications (UIT), du 09 au 20 octobre prochain à Buenos Aires, en République d’argentine.

«Cette importante rencontre régionale se veut un espace de concertation consacré à l’étude et à l’approbation de travaux arabes communs sur des questions cruciales relevant du secteur du développement des télécommunications», précise la même source, notant que plus de 40 experts représentant 16 pays arabes se rencontreront au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal, auxquels se joindront à distance les présidents des autres Groupes régionaux de l’UIT. L’ordre du jour de cette réunion portera sur «les principales questions liées aux problématiques des pays en développement, notamment celles ayant trait à la gestion du spectre, la migration vers les nouvelles technologies, la virtualisation des fonctionnalités des réseaux, les SPAM d’origine mobile et les OTT». L’Algérie a tenu à accueillir cette rencontre afin de «faire la promotion d’une vision de développement orientée vers plus de démocratisation de l’accès à l’internet, par l’adoption de l’interopérabilité des équipements, réduisant ainsi les coûts de la migration des infrastructures déjà déployées vers les nouvelles générations des technologies de télécommunications», souligne le communiqué, qui ajoute que les conclusions de la réunion constitueront la contribution des pays arabes à la Conférence mondiale de développement des télécommunications.(APS)