Ã©liminÃ© Ã  Lakhdaria : Le terroriste identifiÃ©

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l’opération menée par un détachement de l’ANP, hier 16 août 2017, ayant permis d’éliminer un dangereux terroriste près du Douar Si El-Mahdi à Lakhdaria, wilaya de Bouira/1ère RM, il a été procédé à l’identification de ce criminel. Il s’agit de « N. Kamel » alias « Zoubir Abou Houraira ». Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP «a saisi à Tamanrasset/6e RM, deux véhicules tout-terrain, deux téléphones satellitaires et divers outils d’orpaillage, tandis que 30 quintaux de tabac ont été saisis à Biskra/4e RM», ajoute le communiqué. En outre, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-côtes «ont arrêté 19 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et Adrar.»