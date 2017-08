Pluies torrentielles Ã  Batna : Des dizaines de maisons inondÃ©es

Les pluies torrentielles qui se sont abattues jeudi soir sur plusieurs régions de la wilaya de Batna ont inondé des dizaines de maisons et d’autres structures dans la localité de Chemora, où les éléments de la protection civile ont procédé à une opération de drainage des eaux, a indiqué vendredi à l’APS le chargé de l’information auprès de ce corps constitué, Zouhir Nekaa. La même source a indiqué que la crue de Oued Chemora et de ses affluents, dont Oued Kouachia, a été derrière l’inondation des dizaines d’habitations au quartier Kariet El Louz et les rez-de-chaussée des immeubles des cités de 80 et 100 logements, ainsi que les sièges de plusieurs instances administratives dont ceux de la Protection civile et du centre de formation professionnelle de la ville. «Tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour les opérations de drainage des eaux entamées dans la nuit de jeudi et qui se poursuivaient jusqu’à hier», a affirmé M. Nekaa. Les pluies ont également engendré la fermeture de la RN 3, au niveau du tronçon reliant Ain Yagout, dans la wilaya de Batna, à Ain M’lila, dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, a-t-il noté, soulignant que les unités de la Protection civile sont intervenues pour assister les usagers de la route et évacuer l’eau et la boue qui se sont constituées sur ce tronçon avant sa réouverture à la circulation.

Selon les mêmes services, les éléments de la Protection civile sont également intervenus dans les communes de Merouana et Ain Djasser où des pluies orageuses ont été enregistrées. (APS)