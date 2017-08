Constantine : Incendie dans une unitÃ© de mÃ©dicament

Un incendie s’est déclaré jeudi dans une unité privée de production de médicaments, dans la zone industrielle de Ben Badis, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. Les flammes ont ravagé deux dépôts et un laboratoire de cette usine, a-t-on précisé dans un communiqué, précisant qu’un des dépôts contenait de la matière première pour la fabrication des médicaments, alors que dans l’autre dépôt était stocké des médicaments ainsi que du matériel. Le feu a également décimé un laboratoire de cette unité avec tous ses équipements, a-t-on souligné de même source, précisant que fort heureusement aucune perte humaine n’est à déplorer. L'intervention des services de la protection civile a permis de préserver du feu deux étages de cette unité, l’atelier d’entretien et d’autres sections de fabrication de médicaments, a indiqué la même source.

Les éléments de l’unité principale de la Protection civile d’Ali-Mendjeli, ceux des unités secondaires d’El Khroub et Sissaoui et Ain S’mara, appuyés par les pompiers du poste avancé Moncef Abderrahmane ont été mobilisés pour venir à bout des flammes, a ajouté le document des mêmes services. (APS)