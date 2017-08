Mascara : Saisie de stupÃ©fiants

Dans le cadre de leurs efforts en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et psychotropes, les éléments des Brigades de Police Judiciaire relevant de la Sureté de Wilaya de Mascara ont réussi, lors de deux descentes dans la ville de Mascara, à arrêter trois individus âgés entre 19 et 21 ans, avec la saisie d’une quantité de stupéfiants et psychotropes. En effet, les éléments de la Brigade de Recherche et Intervention ont réussi à arrêter deux dealers de stupéfiants âgés de 19 et 34 ans, à la cite des 140 logements et ce suite à l’exploitation de renseignements parvenus à la bridage. Un plan parfait a alors été mis en place en mettant le suspect sous surveillance avant de procéder à son arrestation en flagrant délit de détention d’une quantité de 10,9 grammes de kif traité. Il a alors été conduit au siège de la Brigade où une enquête a été ouverte sur les faits qui lui sont reprochés. il a alors révélé l’identité de son fournisseur âgé de 21 ans. ce dernier a aussi été arrêté. L’enquête a permis d’établir l’implication d’un troisième individu se trouvant en fuite. Une procédure judiciaire a ainsi été instruite à l’encontre des deux suspects arrêtés qui ont été présenté devant le parquet du tribunal de Mascara qui les a placés en détention. Par ailleurs, les éléments de la septième sûreté urbaine ont arrêté un troisième individu âgé de 19 ans avec la saisie de 09 comprimés psychotropes, et ce suite à un contrôle effectué au niveau d’un barrage de sécurité où un véhicule a été suspecté. Le véhicule a alors été soumis au contrôle, ce qui a permis de retrouver en possession du suspect 09 comprimés psychotropes. Le mis en cause a été conduit au siège du service, où une procédure judiciaire a été instruite à son encontre, avant d’être présenté devant la justice pour être jugé.

A. Ghomchi