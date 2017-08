Pour manque dâ€™hygiÃ¨ne et de salubritÃ© : Fermeture de 8 restaurants et fast-food Ã  Oran

Pas moins de huit restaurants et locaux de fast-food ont été fermés récemment au niveau de la ville d’Oran pour défaut d’hygiène et de salubrité, a-t-on appris dimanche dernier de la direction du commerce de la wilaya. Les brigades de la direction du commerce ont procédé à la fermeture de ces locaux lors d’une opération de contrôle, a indiqué, à l’APS, la responsable du service protection du consommateur et répression de la fraude à la direction du commerce d’Oran, Malika Staali. Une décision de cessation d’activité a été prononcée à l’encontre d’un contrevenant parmi les exploitants d’un restaurant après constatation d’une infraction liée à un manque d’hygiène au niveau de cet établissement, suite à une intoxication d’une famille de 9 personnes ayant consommé du poulet, a-t-elle fait savoir.

Une vingtaine de restaurants qui assurent la livraison alimentaire ont été fermées au niveau des communes côtières de la wilaya durant le mois de juillet pour la même infraction, a-t-on rappelé de même source. Le bilan de la direction du commerce pour le mois de juillet passé fait état de 2.020 interventions, de l’établissement de 273 procès-verbaux d’infraction et de la saisie de diverses denrées alimentaires impropres à la consommation dont 1,3 tonne de viandes périmées d’une valeur de plus de 500.000 DA. Au mois de juin dernier, il a été procédé à la saisie de 2.3 tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation d’une valeur de 1,14 million DA et à la fermeture de 12 locaux commerciaux pour défaut d’hygiène, a indiqué la même responsable. (APS)