Bordj Bou Arreridj : Un enfant meurt percutÃ© par une voiture

La localité de Timezrout, située dans la commune Tefreg, au nord de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, a été le théâtre d’un accident mortel de la circulation hier. Un véhicule léger a dérapé sur le chemin de wilaya 44 qui traverse la localité. Un enfant âgé de 8 ans est mort dans cet accident. Il a été transporté à la morgue de l’hôpital de Bordj Bou Arréridj. On ignore pour le moment les circonstances de ce drame. La gendarmerie, présente sur les lieux, a ouvert une enquête pour déterminer les causes de ce drame. Mais le relief difficile de la région pourrait expliquer ce qui s’est passé. La route sinueuse et étroite ne facilite pas la tâche aux usagers qui sont obligés de faire preuve de beaucoup de prudence pour la traverser. Toujours dans la même wilaya, un incendie d’origine inconnue a ravagé un camion, garée à côté d’une maison située à Bellimour, avec à son bord 386 bottes de foin. L’incendie, qui s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi au sud de la commune qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de Bordj Bou Arréridj, a été maitrisé par les agents de la protection civile qui ont pu empêcher qu’il se propage à la maison ainsi qu’aux autres véhicules.



Fouad D.