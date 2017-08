Face aux dÃ©fis gÃ©ostratÃ©giques : Lâ€™Inde hausse le ton

Le Premier ministre indien Narendra Modi a signifié hier la détermination de son pays face aux défis sécuritaires et géopolitiques, sur fond de confrontations tendues avec les voisins pakistanais et chinois. L'homme fort du géant démographique d'Asie du Sud, politiquement plus solide que jamais, prononçait sa traditionnelle allocution du jour de l'indépendance, un moment phare de l'année politique. Il y a essentiellement développé sa vision d'une «nouvelle Inde» modernisée, puissante et à l'économie fluidifiée. L'Inde est «parée» et «suffisamment forte pour affronter quiconque essaye de s'en prendre à notre pays», a lancé le dirigeant nationaliste hindou depuis les remparts du Fort Rouge moghol de New Delhi. «La sécurité nationale est notre priorité», a indiqué Narendra Modi, au pouvoir depuis 2014. Ces propos interviennent alors qu'armées indienne et chinoise observent un face-à-face crispé depuis deux mois sur un plateau himalayen stratégique. Cette situation envenime les tensions entre Pékin et New Delhi, mais aussi entre la Chine et le petit royaume du Bhoutan. De même, les relations avec le Pakistan, le frère ennemi hérité de la Partition de 1947, sont actuellement exécrables et jonglent d'une crise à l'autre. Des tirs et bombardements le long de la ligne de démarcation dans la région disputée du Cachemire font des morts quasi-quotidiennement depuis plusieurs semaines. L'année dernière, suite à l'attaque d'une base militaire indienne au Cachemire, l'Inde avait dit avoir procédé à des «frappes chirurgicales» en territoire pakistanais. Islamabad a démenti une telle opération. «Quand nous avons mené les frappes chirurgicales, le monde a pris acte de la puissance de l'Inde», a assuré M. Modi.