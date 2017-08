CriminalitÃ© : 475 individus arrÃªtÃ©s Ã  Alger

Pas moins de 475 individus impliqués dans 444 affaires liées au trafic de stupéfiants et au port d'armes prohibées ont été arrêtés à Alger durant les dix premiers jours du mois d'août, a-t-on appris lundi auprès des services de la sûreté d'Alger. Les services de la police judiciaire ont traité durant les dix premiers jours du mois d'août 122 affaires liées au port d'armes prohibées ayant induit l'arrestation de 127 individus, et 322 affaires de trafic de drogues (348 individus arrêtés) portant ainsi le nombre global des affaires traitées à 444 affaires dans lesquelles 475 individus sont impliqués, a précisé le communiqué. Dans le cadre de la lutte contre les parkings anarchiques dans les rues et quartiers d'Alger, les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont recensé, durant la même période, 27 parkings anarchiques. Les personnes impliquées dans cette affaire ont été auditionnées.